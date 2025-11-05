Catamarca podría abastecer un millón de baterías para autos eléctricos al año

Un nuevo avance en la carrera del litio tiene como protagonista a Catamarca, donde la empresa alemana Deutsche E-Metals (DEM) concluyó con éxito su primera campaña de perforación en el proyecto Carachi Blanco. Las pruebas arrojaron concentraciones de hasta 377 mg/L, un nivel que posiciona al yacimiento entre los más prometedores de la región.

El emprendimiento, que cumple con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), es el único de origen alemán activo en el Triángulo del Litio (la zona que integran la Argentina, Chile y Bolivia) y se perfila para iniciar su producción hacia 2030, con la capacidad de abastecer baterías para más de un millón de autos eléctricos al año.



Ubicado en la Puna meridional, Carachi Blanco abarca unas 70.000 hectáreas y comparte entorno con proyectos mineros de relevancia internacional, entre ellos los operados por Rio Tinto.

Un descubrimiento de gran proyección para la generación de baterías

Antes de perforar, DEM realizó estudios geofísicos avanzados que confirmaron la presencia de salmueras ricas en litio.

Según explicó el director general de la compañía, Micha Zauner, los resultados confirman “un descubrimiento de gran proyección para el futuro energético global”. La firma prevé aplicar tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE) y utilizar energías renovables, consolidando un modelo productivo sustentable y eficiente.

Con información de Ámbito