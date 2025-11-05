El informe de la UCA también destaca que el Conurbano bonaerense (18,9%) es la zona más crítica del país, superando el promedio nacional del 15%.
Capital Humano lanzó el Relevamiento Nacional de Personal Educativo
Tiene como objetivo relevar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente que se desempeña en instituciones educativas.Argentina05/11/2025
La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano lanzó el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo federal que tiene como objetivo relevar información detallada y actualizada sobre el personal docente y no docente que se desempeña en instituciones educativas de gestión estatal, privada, social y cooperativa, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, con excepción del nivel universitario.
Las autoridades dieron a conocer este programa en el Palacio Sarmiento y allí comentaron que el mismo iniciará el próximo 10 de noviembre. El operativo fue aprobado de manera unánime por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución CFE N°478/24, y permitirá cuantificar y caracterizar al personal educativo del país.
Entre los principales aspectos que se relevarán se encuentran: su inserción institucional, situación laboral, formación, trayectorias profesionales y datos sociodemográficos.
“Desde 2004 no se contaba con datos consistentes, por lo cual los resultados de este relevamiento serán de utilidad para la implementación de políticas educativas sólidas”, subrayaron.
La introducción de este relevamiento comenzó con la participación de los equipos directivos de las escuelas, quienes tienen a su cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que trabaja en cada institución.
“Esta tarea es fundamental para habilitar la siguiente etapa del operativo, en la que cada agente podrá completar su propio cuestionario a partir del 10 de noviembre a través de la aplicación MiArgentina o en la página web: argentina.gob.ar/renpe”, explicaron.
Acerca de la información recopilada, se integrará a la Base Nacional Homologada (BNH), la cual será incorporada al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE).
“Con el lanzamiento del ReNPE se reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia y el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la educación en todo el país”, destacaron.
Destinatarios
Equipos directivos de las instituciones educativas, quienes deberán revisar y cargar la nómina completa del personal.
Personal docente y no docente de cada institución, que tendrán que completar su propio cuestionario individual.
Temáticas y tiempo de respuesta
Son nueve secciones -desde datos personales hasta actividades recreativas- para tener una visión integral, datos personales, características del hogar, servicios de la vivienda y bienes, formación y trayectoria, función, situación y condiciones laborales, estrategias y recursos didáctico-pedagógicos, consumo culturales, actividades recreativas y de cuidado.
El formulario se completa en media hora.
Se puede retomar si se deja sin finalizar.
Con información de Noticias Argentinas
