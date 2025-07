Advierten que Argentina debe actuar rápido ante el fallo por YPF: "Alguna moneda nos va a salir"

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el analista internacional Gustavo Barbarán se refirió a la situación judicial que enfrenta Argentina en tribunales de Estados Unidos por la expropiación de YPF y consideró que, si bien el monto total de la demanda (unos 16.000 millones de dólares) parece desmedido, el país deberá afrontar algún tipo de desembolso y, sobre todo, actuar con rapidez para destrabar el conflicto.

"Alguna moneda nos va a salir, pero no creo que se llegue a ese nivel de 16.000 millones de dólares, que no sé si la compañía los vale", expresó Barbarán, quien además recordó que el 51% de las acciones sigue en manos del Estado argentino. "La jueza dice 'entréguenle', pero yo creo que no van a entregar acciones", agregó, en referencia al fallo de la magistrada Loretta Preska.

El especialista también remarcó que, si bien la empresa demandante adquirió los derechos del litigio tras la quiebra del grupo Petersen en España, técnicamente no se trata de un "fondo buitre" tradicional. “El juez de la quiebra saca a licitación el paquete y un estudio jurídico inglés lo compra con la intención de litigar. No es como lo que pasó con la Fragata”, explicó.

Barbarán advirtió además que el Estado argentino debe apurarse, aun cuando restan instancias de apelación: “Lo importante es que Argentina se mueva rapidísimo. Aunque esté pendiente la apelación a la Cámara del distrito y eventualmente a la Corte Suprema de EE.UU., allí no todo llega. No es como nuestra Corte”.

Finalmente, el analista opinó sobre el impacto político interno y la preocupación por la soberanía: “Lo que reclaman hoy senadores y diputados en cuanto a la soberanía se sostiene. Hay un proyecto que está dando vueltas. Esto es como tirar una piedra en un estanque: la primera onda es el caso en sí, después viene la estatización, la reestatización de YPF y, finalmente, la privatización”.