Urtubey advirtió sobre dirigentes “adormecidos” y “resignados” frente a Milei y les pidió correrse

Urtubey llamó a definir candidaturas de Fuerza Patria por competitividad electoral
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.
El exgobernador sostuvo que el actual presidente responde a intereses de un grupo reducido de empresarios muy poderosos.Cara a Cara15/08/2025Ivana Chañi
El precandidato a senador nacional de Fuerza Patria Juan Manuel Urtubey aseguró que gran parte de la dirigencia política está “entre adormecida y resignada” frente al gobierno de Javier Milei. “Algunos dicen que alguien tenía que hacer esto. No, nadie tenía que ajustar a los jubilados ni a las universidades nacionales”, señaló en Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.
Urtubey criticó la concentración de poder económico. “Hoy tenemos un presidente que responde al mandato de cinco o seis grandes empresarios, algunos sin domicilio fiscal en Argentina. No es un gobierno de los ricos, es de los muy, muy ricos”, indicó.
Sobre la orientación ideológica del presidente, expresó que, a su entender, “Milei se autopercibe anarcocapitalista y destruye el Estado para que sus jefes del hipercapitalismo se lleven puesto a todos nosotros como consumidores”.
Al concluir, Juan Manuel Urtubey pidió a la dirigencia que no comparte esta visión dar un paso al costado. “Déjennos a los que sabemos que podemos frenar a Milei y construir algo mejor”, sentenció.
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.
La diputada electa advirtió que Argentina necesita aumentar el PBI y las exportaciones para salir de la crisis y alertó sobre el deterioro en infraestructura y empleo por el “efecto stock”.
La exsecretaria de Energía de la Nación advirtió que firmas de afuera se asocian ficticiamente con empresas salteñas para cumplir con los cupos, y pidió reglas que prioricen la contratación genuina en la provincia.
El precandidato a senador nacional advirtió que la política económica del Gobierno agudiza la dependencia del país ante el FMI.
La ingeniera analizó que La Libertad Avanza hará “una muy buena elección” en Salta y que solo una banca del Senado quedará en disputa; aún no definió si será candidata.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.