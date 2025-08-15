Urtubey advirtió sobre dirigentes “adormecidos” y “resignados” frente a Milei y les pidió correrse

El exgobernador sostuvo que el actual presidente responde a intereses de un grupo reducido de empresarios muy poderosos.

juan manuel urtubey en cara a cara 2025

El precandidato a senador nacional de Fuerza Patria Juan Manuel Urtubey aseguró que gran parte de la dirigencia política está “entre adormecida y resignada” frente al gobierno de Javier Milei. “Algunos dicen que alguien tenía que hacer esto. No, nadie tenía que ajustar a los jubilados ni a las universidades nacionales”, señaló en Cara a Cara con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña.

Urtubey criticó la concentración de poder económico. “Hoy tenemos un presidente que responde al mandato de cinco o seis grandes empresarios, algunos sin domicilio fiscal en Argentina. No es un gobierno de los ricos, es de los muy, muy ricos”, indicó.

Sobre la orientación ideológica del presidente, expresó que, a su entender, “Milei se autopercibe anarcocapitalista y destruye el Estado para que sus jefes del hipercapitalismo se lleven puesto a todos nosotros como consumidores”.

Al concluir, Juan Manuel Urtubey pidió a la dirigencia que no comparte esta visión dar un paso al costado. “Déjennos a los que sabemos que podemos frenar a Milei y construir algo mejor”, sentenció.

