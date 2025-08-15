La diputada electa advirtió que Argentina necesita aumentar el PBI y las exportaciones para salir de la crisis y alertó sobre el deterioro en infraestructura y empleo por el “efecto stock”.
Urtubey llamó a definir candidaturas de Fuerza Patria por competitividad electoral
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.Cara a Cara15/08/2025Ivana Chañi
En Cara a Cara, el precandidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey describió la interna de Fuerza Patria, donde conviven varios precandidatos a senador nacional de distintos sectores. “Cada uno cree legítimamente que su candidato es el mejor”, explicó en su diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña.
Anticipó que las definiciones llegarán antes del cierre de listas del 17 de agosto: “La lógica es la competitividad electoral. Nos sentaremos con todos los datos el fin de semana, pero estas conversaciones siguen hasta el último día”.
En tal sentido, pidió no perder de vista el objetivo central: “El árbol no nos tiene que tapar el bosque, lo importante es plantar una fuerza electoral con volumen para ganar en Salta y defender a la Universidad Nacional de Salta, a Vialidad Nacional, a los medicamentos de los jubilados y sacar a la provincia de la timba financiera”.
Urtubey al cierre, criticó el modelo económico actual. “Hoy acomodaron variables macroeconómicas a costa de la plata de las provincias, de la obra pública y de los jubilados. Lo único que funciona es la timba financiera, y yo no quiero ese modelo de país”, finalizó.
Minería: Royón reclamó cambios a la ley de proveedores locales para frenar “trampas” empresarialesCara a Cara15/08/2025
La exsecretaria de Energía de la Nación advirtió que firmas de afuera se asocian ficticiamente con empresas salteñas para cumplir con los cupos, y pidió reglas que prioricen la contratación genuina en la provincia.
“Nos pusieron de trapo de piso de los organismos internacionales”, advirtió Urtubey sobre el plan económico de Milei
El precandidato a senador nacional advirtió que la política económica del Gobierno agudiza la dependencia del país ante el FMI.
Royón no descartó su candidatura al Senado pero aclaró: “Aun no lo hablé con Sáenz”Cara a Cara15/08/2025
La ingeniera analizó que La Libertad Avanza hará “una muy buena elección” en Salta y que solo una banca del Senado quedará en disputa; aún no definió si será candidata.
Urtubey advirtió sobre dirigentes “adormecidos” y “resignados” frente a Milei y les pidió correrse
El exgobernador sostuvo que el actual presidente responde a intereses de un grupo reducido de empresarios muy poderosos.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
La UNSa enfrenta un déficit de más de $3000 millones y evalúa declarar emergencia financiera
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
Mazzone respaldó a Fiore, habló de errores en las liquidaciones y deslizó que hay áreas que no funcionan
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
Elecciones en ADP: Mazzone será reelecto con lista única por primera vez en 75 Años
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
Milei viajará dos veces a EEUU en los próximos 45 días para intentar bajar la prima de riesgoPolítica14/08/2025
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.