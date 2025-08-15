Urtubey llamó a definir candidaturas de Fuerza Patria por competitividad electoral

En Cara a Cara, el precandidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey describió la interna de Fuerza Patria, donde conviven varios precandidatos a senador nacional de distintos sectores. “Cada uno cree legítimamente que su candidato es el mejor”, explicó en su diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña.

Anticipó que las definiciones llegarán antes del cierre de listas del 17 de agosto: “La lógica es la competitividad electoral. Nos sentaremos con todos los datos el fin de semana, pero estas conversaciones siguen hasta el último día”.

En tal sentido, pidió no perder de vista el objetivo central: “El árbol no nos tiene que tapar el bosque, lo importante es plantar una fuerza electoral con volumen para ganar en Salta y defender a la Universidad Nacional de Salta, a Vialidad Nacional, a los medicamentos de los jubilados y sacar a la provincia de la timba financiera”.

Urtubey al cierre, criticó el modelo económico actual. “Hoy acomodaron variables macroeconómicas a costa de la plata de las provincias, de la obra pública y de los jubilados. Lo único que funciona es la timba financiera, y yo no quiero ese modelo de país”, finalizó.