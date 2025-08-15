Minería: Royón reclamó cambios a la ley de proveedores locales para frenar “trampas” empresariales

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, la diputada provincial electa y exsecretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, advirtió que la normativa vigente se presta a maniobras para acreditar falsamente la condición de proveedor local, y reclamó ajustes que prioricen la contratación de mano de obra y servicios genuinamente salteños.

Royón señaló que la Ley de Proveedores Locales de Salta, a pesar de su objetivo inicial de fomentar la participación de empresas provinciales en grandes proyectos, presenta vacíos que permiten distorsiones. “Echa la ley, echa la trampa: empresas de afuera se asocian ficticiamente con firmas locales sin experiencia para cumplir con el porcentaje exigido”, alertó.

La legisladora sostuvo que es necesario diferenciar entre tipos de servicios, proteger especialmente a los que tienen menor barrera de entrada y establecer un esquema de preferencia que priorice lo local, luego lo regional y lo nacional, antes que lo extranjero. También enfatizó que la “licencia social” se obtiene cuando el trabajo y los insumos provienen del lugar donde se desarrolla el proyecto.

En referencia al caso del servicio de catering en la minera Mansfield, Royón explicó que si bien la empresa contratada debe contar con capacidad técnica y financiera para atender campamentos de gran escala, la mano de obra y los proveedores secundarios —como panaderías y abastecedores— deben ser de la zona. “No necesariamente la firma principal tiene que ser local, pero sí debe existir un mecanismo que garantice competencia sana y real”, concluyó.