Royón no descartó su candidatura al Senado pero aclaró: “Aun no lo hablé con Sáenz”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Flavia Royón, diputada provincial electa y exsecretaria de Energía de la Nación, sostuvo que en las elecciones legislativas de este año “es muy probable que de los tres senadores por Salta, dos sean de La Libertad Avanza” y que la tercera banca esté en disputa. Según su visión, el gobernador Gustavo Sáenz mantiene un peso político relevante en la provincia, aunque el espacio de Javier Milei “hará una muy buena elección, independientemente del candidato que tenga”.

Consultada sobre si integraría la lista oficialista para competir por una banca en la Cámara Alta, Royón aclaró que “no es una conversación que haya tenido todavía con el gobernador”. Sin embargo, admitió que “ser senador es interesante” por la posibilidad de participar en debates clave para el futuro del país.

En ese sentido, enumeró temas que considera estratégicos y que se definen en el Congreso Nacional: la coparticipación federal, las reformas incluidas en la Ley Bases, el Código Minero y la Ley de Glaciares. “Son cuestiones que hacen al desarrollo y que requieren un debate serio”, subrayó.