Emilia Orozco titular y Alfredo Olmedo suplente para el Senado

Fuerza Patria: Urtubey se queda con la candidatura a senador y Leavy se presenta por fuera
El exgobernador logró la postulación de Fuerza Patria, mientras que Sergio Leavy competirá por el Partido de la Victoria.
Política17/08/2025Ivana Chañi
La Libertad Avanza en Salta anunció formalmente los nombres que integrarán sus listas de candidatos para las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.
Para el Senado, la lista titular está conformada por María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, con María Vanegas y Alfredo Horacio Olmedo como suplentes.
En cuanto a los candidatos a Diputados Nacionales, la lista titular la integran María Gabriela Flores, Carlos Raúl Zapata y Paola Alexandra Mielñik. Sus suplentes son Sergio Mauricio López, Romina Natali Fresco y Santiago López Solá.
Los ahora candidatos del frente oficialista, aseguraron que su misión será la de defender los intereses de la provincia y enfrentar las políticas centralistas desde el Congreso.
