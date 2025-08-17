Emilia Orozco titular y Alfredo Olmedo suplente para el Senado

La Libertad Avanza en Salta anunció formalmente los nombres que integrarán sus listas de candidatos para las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

Para el Senado, la lista titular está conformada por María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, con María Vanegas y Alfredo Horacio Olmedo como suplentes.

En cuanto a los candidatos a Diputados Nacionales, la lista titular la integran María Gabriela Flores, Carlos Raúl Zapata y Paola Alexandra Mielñik. Sus suplentes son Sergio Mauricio López, Romina Natali Fresco y Santiago López Solá.