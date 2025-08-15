“Nos pusieron de trapo de piso de los organismos internacionales”, advirtió Urtubey sobre el plan económico de Milei

Urtubey llamó a definir candidaturas de Fuerza Patria por competitividad electoral
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.
El precandidato a senador nacional advirtió que la política económica del Gobierno agudiza la dependencia del país ante el FMI.Cara a Cara15/08/2025Ivana Chañi
En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña, en Cara a Cara, el precandidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey cuestionó la frase del presidente sobre que Argentina estará mejor “en 30 años” gracias al ajuste. “¿A dónde lo vamos a buscar dentro de 30 años?”, ironizó.
Señaló que el país ya comenzó a entregar soberanía económica y en ese punto dijo que “Milei está entregando a 40 millones de argentinos despojados de cualquier defensa para que sean meros consumidores y virtuales esclavos de un capitalismo cada vez más salvaje”.
A la vez señaló que la gestión libertaria puso a los argentinos “de trapo de piso de los organismos internacionales, estamos al servicio de la timba financiera que no paran de ganar guita mientras cagan a los jubilados, docentes, al mundo entero, le pegan un balazo a un fotógrafo”. “Le quieren dar una épica y destruir todo para llevarse lo que les falta llevarse”, manifestó.
En sintonía, criticó el uso de los desembolsos del FMI. “El último desembolso grande se lo fumaron en dos meses para sostener una ficción que va a caer a pedazos”, advirtió.
Comparó la situación con crisis pasadas y advirtió sobre la injerencia externa. “Es posible que tengamos que empezar a aprender otro idioma, porque ya lo hizo Estados Unidos en varios países. Esto ya pasó en Argentina y tenemos que alertar a los más jóvenes”, concluyó.
El precandidato a la Cámara Alta nacional insistió en que Fuerza Patria debe priorizar un proyecto con volumen político y propuestas claras para Salta.
La diputada electa advirtió que Argentina necesita aumentar el PBI y las exportaciones para salir de la crisis y alertó sobre el deterioro en infraestructura y empleo por el “efecto stock”.
La exsecretaria de Energía de la Nación advirtió que firmas de afuera se asocian ficticiamente con empresas salteñas para cumplir con los cupos, y pidió reglas que prioricen la contratación genuina en la provincia.
La ingeniera analizó que La Libertad Avanza hará “una muy buena elección” en Salta y que solo una banca del Senado quedará en disputa; aún no definió si será candidata.
El exgobernador sostuvo que el actual presidente responde a intereses de un grupo reducido de empresarios muy poderosos.
A continuación compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
La oposición logró quórum para debatir el financiamiento universitario y el aumento de fondos para el Garrahan, con 135 legisladores.
Miguel Nina señaló que la falta de presupuesto afecta el funcionamiento de la universidad y podría obligar a medidas excepcionales para garantizar la continuidad académica.
El secretario de ADP señaló que se normalizaron algunos pagos, pero persisten errores que generan malestar en los docentes, y destacó el trabajo de la ministra de Educación.
El gremio docente de Salta tendrá elecciones en diciembre con lista única, en medio de un aumento de afiliaciones y sin oposición interna.
El Presidente busca atraer inversiones en sectores clave como litio y energía, y reducir el riesgo país de 750 a 550 puntos básicos.