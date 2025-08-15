“Nos pusieron de trapo de piso de los organismos internacionales”, advirtió Urtubey sobre el plan económico de Milei

El precandidato a senador nacional advirtió que la política económica del Gobierno agudiza la dependencia del país ante el FMI.

Cara a Cara15/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

En diálogo con el periodista Mario Ernesto Peña, en Cara a Cara, el precandidato a senador nacional, Juan Manuel Urtubey cuestionó la frase del presidente sobre que Argentina estará mejor “en 30 años” gracias al ajuste. “¿A dónde lo vamos a buscar dentro de 30 años?”, ironizó.

Señaló que el país ya comenzó a entregar soberanía económica y en ese punto dijo que “Milei está entregando a 40 millones de argentinos despojados de cualquier defensa para que sean meros consumidores y virtuales esclavos de un capitalismo cada vez más salvaje”.

A la vez señaló que la gestión libertaria puso a los argentinos “de trapo de piso de los organismos internacionales, estamos al servicio de la timba financiera que no paran de ganar guita mientras cagan a los jubilados, docentes,  al mundo entero, le pegan un balazo a un fotógrafo”. “Le quieren dar una épica y destruir todo para llevarse lo que les falta llevarse”, manifestó.

En sintonía, criticó el uso de los desembolsos del FMI. “El último desembolso grande se lo fumaron en dos meses para sostener una ficción que va a caer a pedazos”, advirtió.

Comparó la situación con crisis pasadas y advirtió sobre la injerencia externa. “Es posible que tengamos que empezar a aprender otro idioma, porque ya lo hizo Estados Unidos en varios países. Esto ya pasó en Argentina y tenemos que alertar a los más jóvenes”, concluyó.

