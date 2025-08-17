Fuerza Patria: Urtubey se queda con la candidatura a senador y Leavy se presenta por fuera

Un tenso cierre de listas tuvo lugar en el Frente Fuerza Patria en Salta. La disputa por la candidatura a senador entre Juan Manuel Urtubey y Sergio "Oso" Leavy culminó con la postulación del exgobernador por el espacio, un hecho que marca un acercamiento a la expresidenta Cristina Kirchner.

Por su parte, el senador Leavy decidió romper con el espacio y anunció que competirá con una lista propia, el Partido de la Victoria, para revalidar su banca.

La lista de diputados nacionales de Fuerza Patria será liderada por el actual legislador Emiliano Estrada.

En tanto, junto a Leavy aparecen la diputada provincial del PJ Laura Cartuccia, Marcela Jesús y Guido Giacosa.