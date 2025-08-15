Royón: “Sin una política de crecimiento, el ajuste no alcanza”

En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, Flavia Royón, diputada provincial electa y exsecretaria de Energía de la Nación, consideró que “por primera vez se está hablando con mucha responsabilidad y conciencia” del déficit fiscal, pero advirtió que el ajuste por sí solo no resolverá los problemas estructurales del país. “La salida de Argentina más que seguir ajustando y ajustando tiene que pasar por aumentar nuestro producto bruto y nuestras exportaciones”, afirmó.

Royón describió un escenario económico “muy complejo” marcado por la pandemia, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en los precios internacionales, la peor sequía en un siglo y un elevado nivel de endeudamiento. Estimó que el país tardará “más de dos años” en normalizar su situación, y que para lograrlo “sin una macroeconomía ordenada no hay crecimiento posible”.

Si bien destacó como un acierto del gobierno de Javier Milei la eliminación de intermediarios en los beneficios sociales, cuestionó recortes en áreas sensibles como discapacidad y la eliminación de la moratoria previsional. También criticó la falta de una política industrial y de crecimiento en la agenda.

Royón advirtió sobre el “efecto stock” en infraestructura y empleo: “Podés eliminar vialidad y las rutas todavía van a andar un poco bien porque venís con un stock previo, pero eso se va deteriorando. Lo mismo en la industria: todavía no hay números alarmantes de desempleo porque el sector resiste antes de despedir, pero eso no es sostenible”.

Finalmente, subrayó que “lo más importante es cuidar el empleo y la inflación” y explicó que los buenos números del oficialismo se deben a que “la gente le está pidiendo a la política esto: ordenar y bajar el gasto”.