Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000

Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.

Educación17/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

64d113c7e88ea

En diálogo con Qué Domingo por Aries, la secretaria de Sitepsa, Victoria Cervera, advirtió que numerosos docentes no percibieron el bono de $50.000 acordado en la última paritaria.

“Muchos no han percibido esos 50 mil pesos. Educación sacó dos recibos de sueldo para una misma liquidación y al comparar montos en cajero y home banking, los docentes vieron diferencias que no se explican”, relató.

La dirigente gremial sostuvo que la situación refleja una falta de orden administrativo. “Es una desprolijidad absoluta y un destrato hacia los docentes. Esto evidencia cómo está funcionando el Ministerio de Educación en sus distintas áreas”, afirmó.

victoria cervera sitepsa 2025Sitepsa y autoconvocados suspenden el paro, aunque mantienen el plan de lucha

Cervera aclaró que los docentes deben hacer reclamos individuales. “Lo que tienen que hacer es presentarse en el Centro de Atención Docente y exigir respuesta sobre cómo se liquidaron sus haberes”, precisó.

Por otra parte, la titular de Setepsa criticó la política salarial del gobierno provincial. “El 4% que se aplicó en agosto no es aumento, es apenas una actualización. La propuesta oficial no representa una mejora real en los salarios empobrecidos de la docencia”, sentenció.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail