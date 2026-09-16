El Milagro reunió a 680 mil fieles en la renovación del Pacto de Fidelidad

Alrededor de 680 mil fieles, según informó el Gobierno de Salta, acompañaron la procesión del Señor y la Virgen del Milagro y participaron de la renovación del tradicional Pacto de Fidelidad en el Monumento 20 de Febrero.

La celebración comenzó con la salida de la Cruz Mayor, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro desde la Catedral Basílica. La multitud acompañó las imágenes hasta el Monumento, donde se desarrolló la ceremonia central presidida por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello.

Antes de renovar el Pacto, Cargnello centró su mensaje en la necesidad de superar las divisiones sociales, fortalecer a la familia y enfrentar el avance de las drogas. “El narcotráfico es genocida y ser cómplices de ese negocio infame es un pecado gravísimo”, expresó ante los fieles, al tiempo que pidió decir “basta” frente al drama de las adicciones.

El arzobispo también propuso tres compromisos para la sociedad: promover un lenguaje de paz, proteger a la familia y trabajar por la justicia. En ese último punto planteó la necesidad de combatir la corrupción en todas sus formas y erradicar la impunidad.

Luego se realizó la renovación del Pacto de Fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro. Tras el Himno Nacional, las imágenes emprendieron el regreso hacia la Catedral, donde fueron recibidas con el repique de campanas, la tradicional lluvia de pétalos y los pañuelos de los fieles que despidieron a los Santos Patronos hasta el próximo año.