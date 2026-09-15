Villarruel en Salta: irá a la Misa y a la Procesión bajo un fuerte operativo

La vicepresidenta Victoria Villarruel participará este martes de los principales actos por el Señor y la Virgen del Milagro, luego de arribar a Salta durante las primeras horas de la mañana.

Según confirmó Aries, Villarruel asistirá a la Misa Estacional de las 10 en la Catedral Basílica y posteriormente formará parte de la Procesión, prevista desde las 15.15.

La vicepresidenta llegó a la provincia tras ser invitada por el Arzobispado de Salta para participar de la jornada central de una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia.

Diez días preparando la seguridad de Villarruel

En diálogo con Aries, el director de Seguridad de la Policía de Salta, Darío Guzmán, explicó que el dispositivo para la visita de la vicepresidenta comenzó a prepararse diez días antes de su llegada.

“Este operativo ya comenzó hace diez días, con la planificación y las reuniones respectivas para organizar cómo se va a desplazar la cápsula”, detalló.

Como parte de ese trabajo, los efectivos realizaron previamente el recorrido que utilizaría el dispositivo de seguridad para inspeccionar los sectores por los que se trasladará la vicepresidenta.

El operativo comenzó a ejecutarse desde aproximadamente las 7.15 y 7.30, coincidiendo con el arribo de Villarruel al aeropuerto salteño.

Unidades especiales, Policía Federal y cámaras del 911

Villarruel permanece alojada en un hotel del centro de la ciudad, mientras se mantiene un esquema especial de seguridad y cortes de tránsito en el sector.

Guzmán confirmó que participan del dispositivo Policía Federal, unidades especiales de la Policía de Salta, GOPAR y personal de Seguridad Vial.

Los equipos viales tienen a su cargo los cortes de calles que se realizan de acuerdo con los movimientos de la vicepresidenta.

También participa personal de videovigilancia del Sistema de Emergencias 911, que realiza el seguimiento del recorrido de la denominada cápsula de seguridad.

“Sabemos que es una autoridad nacional, tenemos que darle la cobertura de seguridad y la Policía de la Provincia está en condiciones de hacerlo. Ya está planificado”, aseguró Guzmán.

Regreso después de los actos

Según indicó el jefe policial, la previsión es que Villarruel regrese a Buenos Aires una vez finalizadas las actividades del Señor y la Virgen del Milagro, aunque ese movimiento todavía fue mencionado como parte de la planificación y no como un horario oficialmente confirmado.