Villarruel en el Milagro: “Hoy mostramos la unión del pueblo argentino”

La vicepresidenta Victoria Villarruel dejó este martes su primera declaración pública tras participar de la Misa Estacional por la Solemnidad del Señor del Milagro en Salta y definió la celebración como una muestra de “la unión del pueblo argentino”.

En un breve contacto con la prensa al retirarse de las inmediaciones de la Catedral Basílica, Villarruel puso el foco en la fe y, especialmente, en el esfuerzo de quienes llegaron peregrinando desde distintos puntos del país.

“Hoy, en el Señor y la Virgen del Milagro, estamos mostrando la unión del pueblo argentino, la devoción, la fe en Dios y, por sobre todo, vemos el inmenso sacrificio de aquellos que vienen peregrinando para ponerse de rodillas ante el Señor y la Virgen del Milagro”, expresó.

La vicepresidenta sostuvo que para ella representa “un honor” participar de la jornada central en Salta y agregó: “Estamos celebrando la fe católica, el amor a la patria y el amor a nuestro prójimo, al otro argentino”.

Villarruel había participado previamente de la Misa Estacional junto al gobernador Gustavo Sáenz y otras autoridades. Tras la ceremonia recibió de parte del arzobispado un cuadro del Señor y la Virgen del Milagro.

La vicepresidenta tiene previsto continuar durante la tarde con su participación en los actos centrales del Milagro.