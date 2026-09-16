Desde hoy, vacunación antirrábica gratuita en Villa Primavera

La Municipalidad de Salta inicia hoy, miércoles 16 de septiembre, un nuevo operativo gratuito de vacunación antirrábica en Villa Primavera. La campaña continuará hasta el viernes 18, con atención de 9:30 a 12:30 y por orden de llegada.

Durante la jornada de hoy, el puesto funcionará en Coronel Vidt 2131, esquina Juan Ramón Boedo, en la zona oeste baja. El jueves 17 habrá atención en Monge Ortega y Francisco Ortiz y también en Tomás Cabrera y Celedonio Molina.

El viernes 18, último día del operativo, la vacunación se realizará en Monge Ortega esquina Delfín Huergo, también de 9:30 a 12:30. El servicio forma parte de la campaña que lleva adelante el área de Bienestar Animal de la Municipalidad en distintos barrios de la ciudad.

Desde el municipio recordaron que la atención será sin turno previo y solicitaron a los vecinos concurrir con los animales sujetos con correa y, cuando corresponda, con bozal, con el objetivo de prevenir inconvenientes durante la vacunación.