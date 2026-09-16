Salta amaneció con 5°C y anticipan una máxima de 21°C

Salta comenzó este miércoles 16 de septiembre con una mañana fría y cielo despejado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 6 la temperatura era de 5°C, con una humedad del 79%, viento del oeste a 4 kilómetros por hora y una visibilidad de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada, el organismo nacional pronostica una máxima de 21°C. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, por la tarde se presentará algo nublado y hacia la noche aumentará la nubosidad.

El frío comenzará a perder intensidad durante los próximos días. Para el jueves se anticipan 11°C de mínima y 23°C de máxima, mientras que el viernes la temperatura oscilará entre los 10°C y los 25°C.

El aumento será más marcado durante el fin de semana: el sábado se esperan 28°C de máxima y el domingo el termómetro podría llegar a los 30°C. Para el inicio de la próxima semana, el SMN anticipa mínimas considerablemente más altas, con 17°C el lunes y 19°C el martes.