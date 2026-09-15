Milagro 2026: la Policía espera más de 600 mil personas en la Procesión

La Policía de Salta prevé que más de 600 mil personas participen este martes de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro, en la jornada central de la celebración religiosa.

El jefe de Policía, Walter Toledo, confirmó en diálogo con Aries que hasta el momento se contabilizaron cerca de 200 peregrinaciones y más de 20 mil personas que arribaron a la Catedral Basílica desde distintos puntos.

Los peregrinos llegaron a pie, en bicicleta, motocicleta y otros medios, en uno de los movimientos de fieles más importantes del calendario religioso provincial.

Toledo aseguró además que, hasta el momento, el operativo se desarrolló sin hechos delictivos relevantes.

“Tuvimos únicamente lo que hace a la siniestralidad vial que es de público conocimiento. Otros hechos delictivos no tenemos registrados”, señaló.

Para la Procesión de esta tarde, la fuerza trabaja con una estimación superior a las 600 mil personas, una cifra similar a la registrada en las jornadas centrales de años anteriores.

Respecto de la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Toledo explicó que la Policía de Salta realiza un apoyo perimetral coordinado con la Policía Federal y la custodia que acompaña a la funcionaria nacional.