Cinco penitenciarios fueron dados de baja: drogas e inasistencias, entre las causas

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El Gobierno provincial oficializó este miércoles cinco bajas disciplinarias de personal del Servicio Penitenciario de Salta, mediante una serie de resoluciones publicadas conjuntamente en el Boletín Oficial. Las medidas responden a distintas causas: reiteradas inasistencias y actuaciones vinculadas con infracciones a la legislación sobre estupefacientes.

Uno de los casos corresponde al cabo Diego Fernando Medina, cuya baja se originó luego de que la Policía informara su detención, ocurrida el 14 de octubre de 2025, por una infracción a la Ley 27.737. Tras el procedimiento administrativo, el Ministerio de Gobierno y Justicia dispuso su salida de la institución.

Otra de las bajas alcanza a la sargento ayudante Sandra Mariela Florentín, perteneciente a la Unidad Carcelaria N.º 3 de Orán. El expediente consigna que fue detenida el 13 de enero de 2025 y que se le atribuyó participación secundaria en el transporte de sustancias estupefacientes agravado por la cantidad de personas intervinientes. Luego del sumario administrativo se resolvió su baja.

Los otros tres casos disciplinarios corresponden a Ricardo Darío Barrera, Rolando Jorge Enrique Rosales y Ricardo Nelson Vázquez. Barrera y Vázquez fueron dados de baja tras alcanzar cinco inasistencias continuas sin aviso, mientras que Rosales acumuló seis inasistencias discontinuas durante 2025.

Además, el sargento Enrique Xavier Cajal recibió una suspensión de 30 días por faltas disciplinarias. El mismo paquete de resoluciones incluye las bajas voluntarias por renuncia de Pablo Walter Ontivero, Lorena Paola del Valle Perello y Marcelo Gustavo Cabrera.