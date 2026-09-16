Milagro: la ocupación hotelera llegó al 85% y dejó un impacto de $3.443 millones

La celebración religiosa llevó la ocupación hotelera hasta el 85% y generó un impacto económico superior a los $3.400 millones. Miles de visitantes participaron de actividades religiosas, culturales y gastronómicas.
Turismo16/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La celebración del Señor y la Virgen del Milagro volvió a generar un fuerte movimiento turístico en la ciudad de Salta. Durante los cuatro días del fin de semana largo, la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 77% y llegó a un pico del 85% el lunes 14 de septiembre, según informó la Municipalidad.

El movimiento de peregrinos, fieles y turistas tuvo además un importante impacto económico. El municipio estimó que la actividad vinculada al turismo generó $3.443.016.537 durante las jornadas del Milagro.

peregrinos-milagro-2026-1-1024x683Tras el Milagro, recuperaron 270 kilos de plástico y asistieron a 34 animales

La agenda incluyó propuestas religiosas, culturales y gastronómicas. Entre ellas se destacó la Feria del Milagro en el parque San Martín, con artesanos, productores, emprendedores y espectáculos musicales, además de la tradicional Ceremonia de las Velas por el Día del Peregrino en la Rotonda del Peregrino.

Miles de personas participaron de estas actividades y de las celebraciones centrales, en una convocatoria que combinó la devoción religiosa con la oferta cultural de la capital salteña. Desde la Municipalidad destacaron al Milagro como uno de los acontecimientos que consolidan a Salta como destino vinculado con la fe, la cultura y las tradiciones.

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