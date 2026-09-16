Registro Civil: hoy y mañana habrá atención en el CIC de Gauchito Gil

La Municipalidad de Salta y el Registro Civil ponen en marcha hoy, miércoles 16 de septiembre, un nuevo Operativo de Identificación en la zona sudeste de la ciudad. La atención continuará mañana jueves 17, en ambos casos desde las 9 de la mañana y por orden de llegada.

El móvil del organismo estará ubicado en el acceso al Centro Integrador Comunitario Gauchito Gil, en avenida Discépolo y Fortín Las Juntas. Los turnos serán entregados directamente en el lugar a partir del horario de inicio del operativo.

Los vecinos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, pasaportes y actualizaciones de mayores, acercando así distintos trámites de identificación a los barrios de la zona sudeste.

El operativo se desarrollará únicamente durante este miércoles 16 y jueves 17 de septiembre. Para obtener más información o realizar consultas, la Municipalidad habilitó el teléfono 3872266189.