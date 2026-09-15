Milagro 2026: Salta renueva este martes su Pacto de Fidelidad con los Santos Patronos

Foto: Alfredo Burgos

Salta vive este martes el día más esperado de las celebraciones en honor al Señor y la Virgen del Milagro, con la tradicional Procesión que volverá a reunir a miles de salteños y peregrinos en las calles de la ciudad.

La actividad religiosa comenzará por la mañana. A las 10 se celebrará la Misa Estacional por el día del Señor del Milagro y, al mediodía, la Catedral Basílica cerrará sus puertas para preparar la salida de las imágenes.

Desde las 14.30 comenzará la concentración de instituciones y fieles que participarán de la Procesión. El recorrido se iniciará a las 15.15 con la salida de la Cruz Primitiva.

Luego será el turno de las imágenes:

15.30: Virgen de las Lágrimas.

15.45: Virgen del Milagro.

16.30: Señor del Milagro.

La multitud acompañará a los Santos Patronos por las calles del centro y las avenidas Belgrano y Sarmiento, hasta llegar al Monumento 20 de Febrero.

Allí tendrá lugar uno de los momentos centrales de la celebración: la Renovación del Pacto de Fidelidad, mediante el cual los fieles ratificarán la histórica promesa de fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro.

La Procesión será también el cierre de varios días de caminata para miles de peregrinos que llegaron a Salta desde distintos puntos de la provincia y del país. Durante las últimas horas continuaron ingresando contingentes después de recorrer cientos de kilómetros para participar de la celebración.

Tras la ceremonia en el Monumento 20 de Febrero, las imágenes emprenderán el regreso hacia la Catedral Basílica acompañadas nuevamente por la multitud.

Como cada año, durante el ingreso de las imágenes al templo volverán a caer pétalos blancos y rojos desde el campanario, una de las postales tradicionales que marca el final de la Procesión.

La jornada religiosa continuará por la noche. A las 20.30 se celebrará la Misa del Peregrino, con la que concluirán las actividades centrales del Milagro 2026.

Este 15 de septiembre volverá así a reunir en las calles de Salta a generaciones de fieles en una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias y arraigadas de la provincia.