Procesión del Milagro: SAMEC pide llevar agua, medicación y evitar esfuerzos innecesarios

Foto: Alfredo Burgos

Quienes participen este martes de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro deberán prestar especial atención a la hidratación, la alimentación y la medicación habitual, ante una jornada que puede implicar varias horas de pie y caminando.

El director general del SAMEC, Daniel Romero, explicó en Pelo y Barba por Aries que una de las principales recomendaciones es no descuidar el consumo de líquidos.

“Fundamentalmente la hidratación”, señaló, y pidió además que las personas que padecen enfermedades crónicas no olviden tomar ni llevar consigo su medicación.

Romero remarcó que los puestos sanitarios están preparados para atender urgencias y brindar una primera asistencia, pero no cuentan necesariamente con los medicamentos que cada paciente utiliza de manera habitual.

“Muchas veces llega gente a tomarse la presión y cuando preguntamos qué pasó dicen que se olvidaron la medicación en la casa”, explicó.

No todos deberían hacer el recorrido completo

El titular del SAMEC también recomendó que las personas que no se encuentren en buenas condiciones físicas eviten completar toda la caminata y permanezcan en un punto fijo desde donde puedan participar de la celebración.

“Son muchas horas”, advirtió Romero, al recordar que buena parte de los fieles se instala con anticipación para conseguir un lugar y permanece de pie durante largos períodos.

Comer liviano, pero no dejar de comer

La alimentación es otro de los puntos centrales. SAMEC recomienda evitar comidas pesadas, pero también advierte sobre el riesgo de pasar demasiadas horas sin ingerir alimentos.

“Comer fruta sería ideal o algo liviano”, indicó Romero.

Según explicó, durante este tipo de jornadas suelen registrarse hipoglucemias y otras descompensaciones vinculadas a la falta o escasa alimentación.

El cansancio ya se sintió entre los peregrinos

Las recomendaciones llegan después de varios días de intensa actividad sanitaria por el arribo de peregrinos.

Romero contó que SAMEC atendió personas que, tras completar largas caminatas, presentaron calambres, agotamiento y dificultades para mantenerse en pie.

“Cuando afloja la adrenalina y la emoción de la llegada, el cuerpo pasa factura”, describió.

Durante las asistencias realizadas en el Jockey Club, el servicio observó varios cuadros de cansancio extremo, aunque Romero aclaró que no registraron pérdidas de conocimiento entre los casos mencionados.

Para la Procesión de este martes, el mensaje del SAMEC apunta a prevenir: hidratarse, comer, llevar la medicación habitual y no exigir el cuerpo más allá de sus posibilidades.