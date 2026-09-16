Taxis y remises pidieron otra suba y la AMT abrió la revisión de tarifas

Las propuestas estarán disponibles durante cinco días hábiles y los usuarios podrán presentar observaciones. El aumento todavía no fue autorizado.
Salta16/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Autoridad Metropolitana de Transporte abrió el procedimiento para revisar las tarifas de taxis y remises de la ciudad de Salta, luego de recibir pedidos de distintos actores del sector para actualizar los valores actualmente vigentes.

La Resolución 423/26, publicada este miércoles en el Boletín Oficial,  señala que existen, “prima facie”, condiciones para habilitar una revisión tarifaria. Esto no significa que el aumento ya esté aprobado: antes de adoptar una decisión definitiva, la AMT deberá atravesar un procedimiento de consulta pública.

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Las solicitudes presentadas por taxis y remises podrán consultarse durante cinco días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria. La documentación estará disponible de 8 a 14 en la sede de la AMT, Santiago del Estero 2245, cuarto piso.

Durante ese mismo período, los interesados podrán presentar observaciones, opiniones y documentación ante el organismo. Cumplido el procedimiento, el Directorio deberá dictar una resolución definitiva. 

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