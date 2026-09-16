La Feria del Milagro cerró con miles de visitantes y balance positivo

La Feria del Milagro cerró este martes después de cinco jornadas en el parque San Martín, donde miles de salteños, turistas y peregrinos recorrieron los puestos instalados con motivo de las celebraciones religiosas. La propuesta organizada por la Municipalidad se desarrolló desde el viernes 11 hasta el martes 15 de septiembre.

Durante los cinco días trabajaron alrededor de 550 puesteros, que ofrecieron indumentaria, productos de cuidado personal y otros artículos. La feria también contó con espectáculos y shows musicales, mientras personal municipal permaneció distribuido en distintos sectores para reforzar la seguridad del público.

Desde el municipio destacaron el movimiento comercial generado durante las jornadas. Varios feriantes aseguraron que las ventas fueron positivas e incluso señalaron importantes incrementos en comparación con otras oportunidades. El secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, Esteban Carral, sostuvo que la ubicación permitió trabajar con comodidad tanto a comerciantes como al público.

La Feria del Milagro se realizó en el parque San Martín por tercer año consecutivo y reunió también a numerosos visitantes de otras provincias. Finalizada la actividad, la Municipalidad dispuso tareas de limpieza para recuperar el espacio utilizado durante los cinco días de funcionamiento.