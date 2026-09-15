El tiempo acompañará al Milagro: 22°C y sin lluvias durante la Procesión

El tiempo acompañará este martes 15 de septiembre a los miles de fieles que participarán de la Procesión del Señor y la Virgen del Milagro en las calles de Salta: el Servicio Meteorológico Nacional pronostica 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

Según el pronóstico oficial actualizado a las 6.04, la ciudad tendrá una jornada con una marcada amplitud térmica. La temperatura mínima será de apenas 2°C, mientras que durante la tarde alcanzará una máxima de 22°C.

La mañana comenzará con neblina y vientos del noroeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde, cuando comience la concentración de fieles y posteriormente la salida de las imágenes desde la Catedral Basílica, el cielo estará algo nublado.

Para ese momento se esperan alrededor de 22°C, sin lluvias y con viento leve del noreste, de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La Procesión comenzará a las 15.15 con la Cruz Primitiva. A las 15.30 está prevista la salida de la Virgen de las Lágrimas, a las 15.45 la Virgen del Milagro y a las 16.30 el Señor del Milagro.

Las imágenes recorrerán las calles de Salta hasta el Monumento 20 de Febrero, donde tendrá lugar la tradicional Renovación del Pacto de Fidelidad.

Para la noche, una vez finalizada la Procesión, el SMN mantiene el 0% de probabilidad de lluvia, con cielo algo nublado y una temperatura cercana a los 15°C.

Así, después de un amanecer particularmente frío, las condiciones meteorológicas no presentarían complicaciones para una de las jornadas de mayor convocatoria del año en Salta.