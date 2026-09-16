El SAMEC atendió a más de 760 personas durante la jornada central del Milagro

El Ministerio de Salud informó que durante la jornada central de la procesión del Señor y la Virgen del Milagro se realizaron más de 760 atenciones sanitarias en los distintos puestos instalados en la vía pública. El operativo incluyó cinco puestos médicos de avanzada, hospitales de campaña de DINESA y 23 ambulancias distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido.

Más de 250 agentes estuvieron afectados exclusivamente a la cobertura sanitaria de la celebración. Durante el dispositivo se concretaron ocho traslados a hospitales de la Capital, principalmente por cuadros que requerían estudios de mayor complejidad o internación.

Entre las consultas más frecuentes se registraron golpes de calor, deshidratación, hipertensión arterial, problemas gastrointestinales, dificultades respiratorias, crisis de nervios y politraumatismos relacionados con el esfuerzo físico de los peregrinos y la concentración masiva de personas. La mayoría de los casos pudo resolverse en los puestos sanitarios y unidades móviles.

El director del SAMEC, Daniel Romero, destacó la coordinación entre organismos nacionales, provinciales, municipales y entidades de emergencia. Mientras se desarrollaba el operativo especial, el SAMEC mantuvo además funcionando sus 11 subbases y la base central, garantizando la atención habitual de urgencias y emergencias en el área metropolitana.