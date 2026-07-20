Bananas en Salta: eliminan una restricción histórica que podría cambiar el mercado

El Gobierno nacional eliminó una serie de normas fitosanitarias que restringían el ingreso de bananas a Salta y Jujuy, algunas de ellas vigentes desde la década de 1990.

La decisión puede ampliar la oferta disponible en ambas provincias y modificar las condiciones de competencia entre productores, importadores y distribuidores.

La medida fue dispuesta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca mediante la Resolución 114/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Una prohibición que alcanzaba específicamente a Salta y Jujuy

Una de las normas derogadas prohibía el ingreso al Noroeste Argentino de bananas provenientes de países donde se hubieran detectado determinadas plagas.

En 2013, esa restricción había sido reducida territorialmente y había quedado vigente únicamente para las provincias de Salta y Jujuy.

Ahora, el Gobierno nacional dejó sin efecto tanto la regulación original de 1994 como la modificación posterior que mantenía la limitación en ambas provincias.

Qué cambia desde ahora

La derogación no significa que las bananas puedan ingresar sin controles sanitarios.

La Secretaría de Agricultura sostuvo que las antiguas normas fueron reemplazadas por procedimientos modernos basados en:

Análisis de riesgo fitosanitario.

Certificación sanitaria.

Sistemas de trazabilidad.

Controles de importación.

Estándares internacionales.

Según la resolución, las disposiciones anteriores habían quedado obsoletas o habían sido sustituidas por mecanismos de fiscalización más actualizados.

Posible impacto en los precios

La consecuencia comercial podría ser una mayor cantidad de proveedores habilitados para abastecer a Salta y Jujuy.

Una ampliación de la oferta puede generar más competencia entre distribuidores y eventualmente influir sobre los precios mayoristas y minoristas. Sin embargo, la resolución no garantiza por sí sola una reducción inmediata del valor de la fruta.

El impacto dependerá de los nuevos controles, los costos de transporte, la disponibilidad de importaciones y las condiciones del mercado regional.

También será necesario determinar cómo afecta la medida a los productores de bananas del norte argentino, especialmente en zonas productivas de Salta, Jujuy, Formosa y Misiones.

Otras normas que quedaron derogadas

La resolución eliminó además regulaciones antiguas vinculadas con:

Importación de maquinaria agrícola usada.

Ingreso de papa semilla.

Cuadernos fitosanitarios de productores de manzanas y peras.

Residuos de plaguicidas en productos agropecuarios.

Tránsito de bananas en Formosa y Misiones.

La Secretaría argumentó que esas disposiciones ya habían cumplido su finalidad o habían sido reemplazadas por normas posteriores.