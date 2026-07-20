Sáenz anunció la fecha de Potencia Salta 2026: será en septiembre

Mediante sus redes sociales, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la fecha para Potencia Salta 2026. "Del 11 al 13 de septiembre, Salta Capital volverá a ser el punto de encuentro de quienes crean, producen y apuestan todos los días por el futuro de nuestra provincia", expresó.

Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia se informó que del 21 y hasta el 26 de julio estarán abiertas las preinscripciones para los emprendedores que deseen participar de la feria que reúne a cientos de proyectos de distintos puntos de la provincia.

Las preinscripciones podrán realizarse a través del sitio web https://potencia.salta.gob.ar/capital-2026

Tras el cierre de las preinscripciones, comenzará el proceso de evaluación de las postulaciones. El 31 de julio se enviarán los correos de confirmación de la primera tanda de emprendedores preseleccionados, mientras que el 8 de agosto se comunicará la segunda tanda. Finalmente, el 14 de agosto se publicará en la página web oficial el listado de los emprendedores que formarán parte de esta nueva edición de Potencia Salta.