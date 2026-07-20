La agencia que conduce la transformación de empresas públicas seguirá activa hasta 2028

El Gobierno nacional extendió por dos años la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, organismo encargado de coordinar cambios estructurales en compañías controladas por el Estado.

La decisión mantiene activa hasta 2028 una estructura central para los procesos de reorganización, fusión, transferencia y eventual privatización de empresas públicas.

El Ejecutivo justificó la prórroga al señalar que la agencia todavía no completó los objetivos para los que fue creada.

Qué funciones tiene la agencia

El organismo interviene en los planes de acción y presupuestos de empresas estatales y puede participar en modificaciones de sus estructuras jurídicas.

Entre sus competencias se encuentran:

Reorganizaciones.

Fusiones y escisiones.

Transferencias a provincias.

Cambios societarios.

Procesos vinculados con privatizaciones.

Más control sobre los directorios

El decreto incorpora dos nuevas funciones.

La agencia podrá representar al Estado en sociedades públicas cuando le sea asignado y deberá controlar la idoneidad de los candidatos propuestos para integrar los órganos de administración antes de su designación.

La consecuencia política es una mayor centralización en el Ministerio de Economía de las decisiones sobre conducción y transformación de empresas estatales.

La norma también ordena incluir partidas para el funcionamiento del organismo en el Presupuesto 2027 y en los ejercicios posteriores.