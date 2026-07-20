La Scaloneta ya tiene fecha de regreso: cuándo volverá a jugar la Selección Argentina

Luego de la derrota por 1 a 0 ante España en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina comenzará a enfocarse en sus próximos compromisos internacionales. Según el calendario de la FIFA, la Albiceleste volverá a jugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, durante la próxima ventana oficial para selecciones, en la que podrá disputar hasta cuatro encuentros amistosos. La última fecha FIFA del año será entre el 9 y el 17 de noviembre.

Más allá del resultado en la Copa del Mundo, el ciclo de Lionel Scaloni continúa siendo uno de los más exitosos de la historia del fútbol argentino. Desde su llegada en 2018, dirigió 104 partidos, con 76 triunfos, 18 empates y apenas 10 derrotas, además de conquistar la Copa América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, a lo que ahora se suma el subcampeonato en Estados Unidos.

Sin embargo, el futuro del entrenador sigue siendo una incógnita. Tras la final, Scaloni confirmó que cumplirá su contrato hasta diciembre de 2026, aunque reconoció que necesita tiempo para decidir si continuará al frente del seleccionado. "Siento la necesidad de pensar", expresó entre lágrimas, dejando abierta la posibilidad de poner fin al ciclo más exitoso de la historia reciente de la Selección Argentina.