Más militares podrán cobrar un adicional por título: qué requisitos deberán cumplir

El Gobierno nacional reglamentó el suplemento por título para el personal militar, una medida que amplía el universo de integrantes de las Fuerzas Armadas que podrán cobrar un adicional en sus haberes.

El beneficio alcanzará a quienes acrediten títulos de educación superior, técnica o universitaria relacionados con las funciones que cumplen dentro de cada fuerza.

La consecuencia concreta es que el adicional ya no quedará limitado únicamente al personal superior del cuerpo profesional.

Quiénes podrán cobrarlo

El suplemento podrá ser percibido por todo el personal militar, cualquiera haya sido su condición de ingreso, siempre que presente un título reconocido y vinculado con las tareas que desarrolla.

También podrá alcanzar a personal retirado y a familiares con derecho a pensión, cuando el militar haya cumplido las condiciones antes de pasar a retiro.

Cada jefe de Estado Mayor determinará cuáles serán los títulos considerados de interés para su respectiva fuerza.

Qué pasa si una persona tiene varios títulos

Cuando el integrante de las Fuerzas Armadas posea más de un título de educación superior, solo cobrará el suplemento correspondiente al de mayor graduación.

El reconocimiento comenzará a regir desde el primer día del mes posterior a la presentación de la documentación ante la autoridad correspondiente.

La medida entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.