Una veterinaria asistió de manera voluntaria a animales afectados por el fuego

En medio de los incendios que afectaron distintos sectores de Salta, la veterinaria Josefina Monge brindó atención voluntaria a animales que resultaron heridos o sufrieron las consecuencias del avance del fuego.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries - la profesional explicó que durante la emergencia asistió a un promedio de seis animales con diferentes cuadros clínicos. Entre ellos recibió pacientes provenientes de la zona del aeropuerto con quemaduras leves, además de otros que presentaban mordeduras de ofidios y lesiones producto de atropellos mientras escapaban de las llamas.

También atendió dos casos de animales con irritación en las vías respiratorias a causa de la exposición al humo.

"Gracias a Dios, todo esto que me tocó atender no fueron situaciones graves ni pacientes críticos", señaló Monge, quien destacó que ninguno de los animales requirió intervenciones de alta complejidad.

La veterinaria explicó que decidió sumarse de manera voluntaria a la asistencia porque conoce de cerca el impacto que generan este tipo de emergencias. Hace dos años, un incendio alcanzó el jardín de su vivienda y esa experiencia la motivó a colaborar con quienes hoy atraviesan una situación similar.

"Tuve el fuego en el jardín de mi casa hace dos años y hoy puedo colaborar y dar una mano", expresó finalizando.