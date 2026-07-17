Campaña antiargentina en redes: ¿quién está detrás?

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Así lo afirmó el especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga, en su columna en N&N por Aries, donde analizó el crecimiento de publicaciones que acusan a los argentinos de racismo y xenofobia en distintas plataformas digitales.

"Argentina está siendo blanco de una enorme campaña de desinformación a nivel mundial", aseguró.

Según explicó, la difusión comenzó en X y luego se expandió hacia Instagram, Facebook, Telegram y otros espacios digitales, donde miles de cuentas replican contenidos similares.

No hay certezas sobre el origen

Sagárnaga aclaró que, por el funcionamiento de las plataformas, todavía no es posible determinar quién impulsa la campaña, aunque remarcó que existen indicios de una acción coordinada.

"Lo que sí sabemos es que hay una campaña coordinada de millones de cuentas digitales intentando instalar que Argentina es un país donde el racismo es la norma", sostuvo.

El especialista recordó que inicialmente se apuntó a una agencia de comunicación deportiva, aunque esa hipótesis perdió fuerza tras investigaciones periodísticas.

La hipótesis del "Team Jorge"

En ese contexto, mencionó que distintos usuarios e investigadores comenzaron a vincular la campaña con el denominado "Team Jorge", una organización israelí que años atrás fue señalada por investigaciones internacionales por desarrollar operaciones de desinformación e influencia política mediante miles de cuentas falsas.

No obstante, aclaró que ninguna investigación periodística confirmó hasta el momento que ese grupo esté detrás de la campaña contra Argentina.

"Cada vez son más los usuarios que empiezan a encontrar vínculos, pero hoy no hay una confirmación definitiva", remarcó.

"El mundo entero es víctima de la desinformación"

Para Sagárnaga, el debate no debe centrarse únicamente en si Argentina tiene problemas de discriminación —algo que reconoció como una realidad presente en muchos países— sino en el funcionamiento de las campañas digitales.

"El planeta entero está siendo víctima de campañas de desinformación que buscan manipular nuestra forma de pensar", advirtió.

El especialista contó además que actualmente reside en Brasil y aseguró que pudo percibir cómo esa narrativa comenzó a influir en la percepción de algunos ciudadanos sobre los argentinos durante el Mundial.

"Se siente cierta hostilidad digital. Personas que repiten que los argentinos somos racistas porque eso es lo que consumieron en redes", concluyó.