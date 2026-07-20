Buscan a un paciente con esquizofrenia perdido en Capital: se trata de Eduardo Aldana

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en la Ciudad de Salta para dar con el paradero de Eduardo Gonzalo Aldana de 32 años, que permanece desaparecido desde el pasado jueves 15 de julio, cerca de las 17 hs.

Según informó el Oficial Posadas a Aries, Aldana es oriundo de Orán pero se encontraba en la Capital de la provincia por estudios médicos. Mientras, se alojaba en un domicilio ubicado en calle Francisco de Aguirre al 585, esquina Mitre, en el Barrio Miguel Ortiz.

De acuerdo a la descripción difundida, el hombre mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada, tez morena, ojos color café, pelo negro muy corto y barba de cuatro días no muy tupida. En cuanto a su cuadro de salud, padece esquizofrenia paranoide; sus allegados aclararon que no es una persona peligrosa, sino callada y con mirada de desconfianza.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón deportivo liso color verde o azul, campera gris con cierre al medio y zapatillas azules. Llevaba consigo únicamente un celular gris mediano que presenta detalles de golpes en uno de sus extremos.

Ante cualquier dato o información que permita dar con su paradero, solicitaron comunicarse de forma inmediata a los teléfonos 3875510063 o 387479837 en cualquier horario, o bien dar aviso a la dependencia policial más cercana o al sistema de emergencias 911.