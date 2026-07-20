Asistieron a 20 familias afectadas por los incendios en distintos puntos de la provincia

Los incendios y las fuertes ráfagas de viento registrados desde el jueves dejaron un saldo de 20 familias afectadas en distintos puntos de la provincia.

Por Aries, la directora general de Emergencia y Asistencia Crítica, Gabriela Locuratolo, detalló que el fuego dañó entre cuatro y cinco viviendas, mientras que el temporal provocó voladuras de techos y la destrucción de tanques de agua

"No es solo el fuego. Es el aire caliente, el humo y el viento que va girando y tirando chispas. Son momentos muy difíciles porque las familias piensan en salvar sus cosas, pero también a sus animales", describió.

La asistencia abarcó familias de Capital, Cerrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, Vaqueros y San Lorenzo. En la ciudad de Salta se registraron tres viviendas afectadas por incendios y otra sufrió la voladura del techo como consecuencia de las intensas ráfagas.

La asistencia incluyó la entrega de chapas, colchones, frazadas y módulos alimentarios, aunque en algunos casos también fue necesario reemplazar tanques de agua destruidos por el fuego o derribados por el viento.

"Hubo viviendas donde el incendio alcanzó los tinacos de plástico y quedaron inutilizados. En Capital también tuvimos un techo que salió volando y cayó sobre un tanque de fibrocemento, que terminó destruido", relató.

Locuratolo explicó que el despliegue de los equipos se adapta a medida que aparecen nuevos reportes y que el trabajo se realiza en conjunto con Defensa Civil, Bomberos y los municipios para evitar superponer recursos. "Todo es un manejo de información. La idea es no llegar a un lugar donde ya hay asistencia y dejar sin atención otro donde todavía no llegó nadie", señaló.

La funcionaria aseguró que los relevamientos continuarán durante los próximos días, ya que todavía hay familias que requieren ayuda para reemplazar los elementos perdidos.

"Quizás en el momento no podemos llegar a todos lados, pero seguimos asistiendo y visitando a las familias. Hoy continuamos con los relevamientos y mañana también", concluyó.