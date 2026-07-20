Operaba desde un domicilio no autorizado: ANMAT prohibió todos los productos de una distribuidora

La ANMAT prohibió la comercialización y distribución interjurisdiccional de todos los productos médicos pertenecientes a la firma JMG S.A., después de comprobar que la empresa operaba desde un domicilio distinto al autorizado.

El organismo canceló preventivamente su certificado de inscripción e inició un sumario sanitario contra la compañía y su directora técnica.

La consecuencia es que ninguno de sus productos podrá circular entre provincias hasta que la firma vuelva a obtener la habilitación correspondiente.

Qué detectaron los inspectores

Durante una inspección en el domicilio declarado por la empresa, ubicado en Villa Nueva, Guaymallén, los agentes encontraron el establecimiento cerrado y sin actividad visible.

Una persona que realizaba tareas de mantenimiento aseguró desconocer tanto a la firma como la actividad que debía desarrollarse allí.

Posteriormente, una comunicación telefónica permitió establecer que la empresa se había trasladado a otra dirección, pero no había iniciado el trámite para autorizar formalmente el cambio.

Prohibición y sumario sanitario

ANMAT canceló el certificado que permitía a la firma realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos.

Además, prohibió la venta y distribución entre provincias de todos los productos comercializados por JMG S.A., hasta que regularice su situación.

También inició un sumario contra la empresa y contra su directora técnica por las presuntas infracciones detectadas.

La disposición no detalla en el Boletín Oficial el listado comercial de productos alcanzados, por lo que para una nota de servicio más completa habría que identificar qué marcas y artículos distribuía la firma.