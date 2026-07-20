El Mercado San Miguel entra en la etapa final de reconstrucción

El jefe de Gabinete Municipal, Juan Manuel Chalabe, anunció el inicio de la segunda y última etapa de la obra de reconstrucción integral del Mercado San Miguel.

La primera fase registra un avance cercano al 70% y permitió ejecutar las intervenciones estructurales necesarias para levantar un edificio completamente renovado, luego del incendio ocurrido en octubre de 2024.

Hasta el momento se concretó la demolición de la nave central del antiguo mercado y comenzó la ejecución de los nuevos pilotes que conformarán la estructura de la futura nave principal. Además, se retiraron las antiguas fundaciones del edificio para adecuar la obra a las actuales normas de construcción sismorresistente, garantizando mayores condiciones de seguridad.

En esta instancia ya se concretó el desmontaje de la nave central del antiguo mercado y la demolición de las fundaciones existentes. En los próximos días comenzará la ejecución de los nuevos pilotes que conformarán la estructura portante de la futura nave principal. Toda la nueva estructura será ejecutada conforme a las normas vigentes de construcción sismorresistente, garantizando mayores condiciones de seguridad y durabilidad.

Como parte de las tareas de infraestructura también se ejecutó un pozo romano destinado al sistema de drenaje pluvial.

En el sector que da hacia calle Ituzaingó, los trabajos avanzan sostenidamente con la ejecución de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas. Paralelamente, se construyen los nuevos locales comerciales, el sector gastronómico con un amplio patio de comidas, dos núcleos sanitarios, vestuarios, un centro de salud y el subsuelo que contará con estacionamiento. También continúa el montaje de la cubierta del edificio, una de las etapas más importantes de la obra.

Al respecto, Chalabe destacó que «estamos entrando en la etapa final de la reconstrucción del Mercado San Miguel. Será un edificio mucho más moderno, seguro y funcional, pero manteniendo la identidad y la esencia de uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la ciudad».

Relocalización de puesteros

En los próximos días comenzará la segunda y última etapa de la reconstrucción, que comprende el sector ubicado sobre calle Florida. Para iniciar esos trabajos será necesario demoler el último espacio del edificio que permanece en funcionamiento, donde actualmente desarrollan su actividad 32 puestos comerciales.

Con el objetivo de garantizar la continuidad laboral de todos los comerciantes, la Unidad Administradora de Mercados Municipales (UAMM) dispuso la reubicación de esos 32 puesteros. Todos serán trasladados al predio de 20 de febrero 37, donde podrán continuar ofreciendo sus productos mientras se completa la obra definitiva del nuevo Mercado San Miguel.