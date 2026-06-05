Normalización del PJ: “El partido necesita caras nuevas y una propuesta diferente”

El diputado provincial Luis Mendaña se refirió al proceso de normalización del Partido Justicialista de Salta y aseguró que se trata de una etapa de diálogo y construcción de consensos entre los distintos sectores del espacio.

“Está en vías de normalización. Ahora, la normalización del PJ no es una línea recta, es más o menos como el camino a La Caldera, con muchas idas y vueltas y mucha discusión entre los compañeros hasta que nos ponemos de acuerdo”, expresó en Cara a Cara.

Consultado sobre una eventual postulación para la conducción del partido, Mendaña señaló que su principal objetivo es colaborar con el proceso de reorganización institucional. “La idea es ayudar a la normalización. Siempre uno tiene las ganas de ser conducción en el PJ, pero también hay que hablar de renovación”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el partido necesita mostrar una imagen renovada ante la sociedad. “Debemos mostrar caras nuevas, debemos tener una visión hacia la sociedad y una propuesta diferente a la que teníamos hasta ahora”, indicó.

El legislador aclaró que esa renovación no implica abandonar los principios históricos del peronismo. “No se trata de claudicar en lo doctrinario, sino de mostrar que podemos llevar adelante esos principios adaptados a nuestros tiempos, con gente más creativa, con trabajo territorial y con los jóvenes incorporándose a la militancia”, manifestó.

Para Mendaña, uno de los desafíos centrales de la futura conducción será recuperar la participación política dentro del partido. “Hay que darle posibilidad y confianza a los jóvenes para que puedan volver a militar en los partidos políticos, pero particularmente en el PJ. Ese es el trabajo que tiene que tener la nueva conducción”, sostuvo.

Además, rechazó la idea de que los partidos políticos hayan perdido vigencia y atribuyó parte de la crisis de representación a una creciente desvalorización de las estructuras partidarias. “Hubo una denostación de los partidos políticos. Eso es un error. La Constitución dice que la única manera de representar al ciudadano es a través de un partido político”, afirmó.

Por último, se refirió a los cambios recientes en el sistema electoral y explicó que las modificaciones surgieron, en parte, por la falta de elecciones internas en los partidos. “Los partidos están tan debilitados que ni siquiera tienen voluntad de hacer internas para elegir candidatos. Por eso se buscaron mecanismos alternativos. Ahora habrá que ver cómo funcionan”, concluyó.