Avanza la obra para unir Salta con Chile por Sico

El Gobierno de Salta avanza con las obras necesarias para completar la conectividad vial hacia el paso de Sico, considerado uno de los puntos estratégicos para consolidar la participación provincial dentro del corredor bioceánico.

El jefe de Gabinete, Sergio Camacho, explicó que la Provincia asumirá el financiamiento de los trabajos pendientes mediante un crédito aprobado por organismos internacionales.

La intervención contempla los tramos 2 y 3 de la ruta 51, donde todavía quedan sectores sin pavimentar. Según detalló el funcionario, restan menos de 18 kilómetros para completar la conexión prevista hacia el paso internacional.

Camacho remarcó que Sico ya se encuentra rehabilitado y cuenta con el marco necesario para su funcionamiento, por lo que la finalización de la infraestructura vial permitiría mejorar el tránsito de vehículos y cargas hacia Chile.

La obra forma parte de una estrategia más amplia de integración regional. El corredor bioceánico busca conectar los mercados del Atlántico y el Pacífico mediante una red vial que facilite el transporte de mercaderías y fortalezca la actividad productiva.

Para Salta, completar la ruta hacia Sico representa además una oportunidad para mejorar su conexión con puertos chilenos y ampliar las alternativas logísticas para las exportaciones de la provincia y del norte argentino.

Camacho señaló que, ante la falta de continuidad de algunas obras nacionales, la Provincia decidió avanzar con financiamiento propio y externo para evitar nuevas demoras en proyectos considerados estratégicos.

Con menos de 18 kilómetros pendientes, el objetivo del Gobierno provincial es terminar de consolidar una conexión vial que permita potenciar el transporte de cargas, la integración con Chile y el desarrollo del corredor bioceánico.