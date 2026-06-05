SAETA: “Las empresas están presionando el sistema, no puede volver a pasar”, afirmó Mendaña

El diputado provincial Luis Mendaña se refirió al conflicto que derivó en la suspensión del servicio nocturno del transporte público en Salta y que posteriormente fue normalizado tras distintas reuniones, donde se acordó el pago de la deuda en cuotas.

En ese marco, el legislador manifestó en Cara a Cara, su malestar por la situación y cuestionó el funcionamiento del sistema. “Desde lo político, una molestia muy grande con la situación en general”, expresó.

Mendaña describió el esquema del transporte como un sistema integrado que debe funcionar de manera coordinada entre el Estado, las empresas y los usuarios. “Yo entiendo que el sistema de transporte masivo de pasajeros en Salta fue gestado para que cada uno de sus actores en forma coordinada articulen cosas para que el usuario pueda usarlo y satisfacer sus necesidades”, señaló.

En esa línea, remarcó el rol central del pasajero dentro del sistema: “Es decir, es un derecho circular, ir de un punto a otro de la ciudad”, sostuvo.

También explicó el funcionamiento del esquema de subsidios y operación del servicio. “El gobierno de la provincia hace un aporte de una determinada cantidad de dinero para subsidiar el transporte masivo, trata de mantener el precio del transporte para que sea pagable por la gente”, indicó.

Sobre la dinámica del sistema, agregó: “Todo eso es un engranaje en donde cualquier decisión que se tome tiene que ser consultada y lo primero que tiene que tener ese engranaje es blindar la posibilidad de que el pasajero no resienta su posibilidad de subir al transporte público”.

En relación al conflicto puntual, cuestionó la modalidad de la medida adoptada: “Eso no pasó. Alguien unilateralmente tomó la decisión, cualquiera hubiera sido el actor, mi posición hubiera sido la misma”.

Además, planteó su visión sobre la situación financiera de las empresas: “Si a mí me deben el 25% de lo que me tienen que cumplir mensualmente, no es para hacer un descalabro del sistema ni poner en riesgo la posibilidad de que la gente cumpla con sus actividades”.

Por último, Mendaña advirtió sobre la tensión en el sistema y recordó antecedentes históricos: “Claramente las empresas están apretando al sistema para ver qué es lo que pasa… no puede volver a suceder lo mismo”.