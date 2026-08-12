Judiciales dicen no al 0,5% y preparan un paro en Salta

Los trabajadores judiciales de Salta rechazaron la propuesta salarial presentada en la mesa de negociación y comenzaron a discutir medidas de fuerza que incluyen huelgas por hora y quita de colaboración.

El secretario general de la Agremiación Judicial de Salta, Matías Aramayo, explicó en Pelo y Barba por Aries que la oferta contempla un incremento del 0,5% mensual durante cuatro meses, hasta completar un 2%.

Aramayo calificó la propuesta como “completamente insuficiente” y sostuvo que, en algunos términos, “resulta insultante”, especialmente porque el reclamo del sector apunta a una recomposición salarial frente al atraso que denuncian respecto de trabajadores judiciales de otras provincias.

Las asambleas empiezan a votar medidas de fuerza

El gremio ya realizó asambleas en Salta Capital y Joaquín V. González, mientras que este miércoles continuará en Metán. Luego será el turno de Tartagal y Orán.

Según Aramayo, entre las alternativas que comenzaron a recibir apoyo aparecen huelgas por hora, quita de colaboración y continuidad de las movilizaciones, pero esta vez con retiro efectivo del servicio.

El dirigente recordó que el conflicto comenzó en mayo y remarcó que una huelga de trabajadores judiciales sería una medida excepcional para el sector. Además, cuestionó los descuentos aplicados durante las primeras protestas, antes de que existiera una propuesta salarial concreta.