Leavy apuntó contra LLA: “Las promesas no se reflejan en la economía”

Sergio Leavy aseguró que La Libertad Avanza comenzó a perder respaldo tanto en Salta como en otras provincias y señaló que el espacio no logró consolidar una estructura territorial en la provincia.

Durante una entrevista en Cara a Cara, Leavy sostuvo que los recientes resultados electorales en Santiago del Estero pueden interpretarse como una primera señal de desgaste para el oficialismo nacional, aunque aclaró que todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas.

Según planteó, una parte del electorado comenzó a advertir las consecuencias de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. En ese marco, vinculó el malestar con la situación económica y aseguró que las promesas realizadas durante la campaña todavía no se reflejan en la vida cotidiana.

Al analizar el escenario salteño, Leavy apuntó contra la falta de presencia territorial de La Libertad Avanza. “No se los ve en los barrios”, sostuvo, y cuestionó que sus principales referentes provinciales no mantengan un vínculo permanente con vecinos, clubes, organizaciones sociales e instituciones intermedias.

El exsenador consideró además que buena parte del respaldo electoral obtenido por el espacio estuvo asociado directamente a la figura del presidente Javier Milei y no al peso propio de sus candidatos locales.

Finalmente, Leavy aseguró que el consumo continúa resentido y sostuvo que no observa señales concretas de recuperación económica. Para el dirigente, ese escenario comenzó a impactar sobre el acompañamiento político que el Gobierno nacional había conseguido en las últimas elecciones.