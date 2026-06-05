Motosierra de Milei: “El cuello de botella es cada vez más angosto”

En Cara a Cara, el diputado provincial Luis Mendaña analizó el escenario económico y político nacional y advirtió por el impacto que, según señaló, está generando en las provincias el actual esquema de financiamiento.

“Cada vez el cuello de botella es más angosto, si no hay un cambio en el modelo económico nacional va a ser muy difícil”, expresó el legislador, al plantear la necesidad de una modificación estructural del rumbo económico.

En ese sentido, aseguró que existe un proceso de desfinanciamiento que alcanza a todas las jurisdicciones del país. “La desfinanciación de las provincias es un hecho. Los gobernadores están tratando de sobrellevar esa situación”, sostuvo.

Mendaña vinculó esta situación con el deterioro de distintos servicios públicos. “Se resiente el sistema de salud, el sistema de educación, y esta situación del transporte masivo es producto también de un desfinanciamiento”, afirmó, al referirse a la reducción de aportes nacionales para el sostenimiento del sistema.

El legislador indicó que, si bien la Provincia realiza esfuerzos para sostener el funcionamiento del Estado, el escenario es complejo. “El gobierno de la provincia está haciendo todo hasta lo imposible, pero es como ver una película cuyo final ya conocemos si el gobierno nacional no cambia esto”, señaló.

También cuestionó la discusión sobre responsabilidades en la crisis. “Algunos dicen que la mayor responsabilidad es de la provincia, quizás tengan razón, pero la solidaridad debe ser permanente de la Nación hacia las provincias”, expresó.

En su análisis, Mendaña planteó la necesidad de debatir incluso reformas más profundas del sistema institucional. “Hay muchas situaciones que son netamente inconstitucionales”, sostuvo, al plantear la posibilidad de una discusión sobre el esquema federal.

Asimismo, advirtió sobre el impacto social de la crisis fiscal en las provincias. “Si en esta provincia no se pueden pagar los sueldos antes del 5 de cada mes, se resiente todo”, afirmó.

Por último, el legislador consideró que la salida del escenario actual debe darse a través de los mecanismos democráticos. “La negociación permanente a veces roza la extorsión. Eso se cambia con el voto, no hay otra solución”, concluyó.