La debilidad de la oposición juega a favor de Milei: el factor Cristina y la amenaza de un outsider

El consultor político Carlos Fara advirtió que el Presidente todavía se beneficia de una oposición sin liderazgo definido, aunque no descartó que aparezca una figura nueva antes de 2027.
Cara a Cara07/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las posibilidades electorales de Javier Milei también encuentran una explicación en lo que ocurre del otro lado. El consultor político Carlos Fara visitó Cara a Cara, conducido por Mario Ernesto Peña, y sostuvo que la oposición todavía no logró consolidar una alternativa. “Lo que está enfrente le colabora perfectamente”, resumió.

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Cristina condiciona a Kicillof

Fara mencionó a Axel Kicillof entre las figuras con proyección, pero señaló que su principal problema político sigue siendo Cristina Kirchner. Según explicó, la expresidenta conserva capacidad para ordenar las candidaturas del peronismo y mantiene sin definición el escenario interno. “Friza totalmente el escenario porque la lapicera del PJ la tiene ella”, sostuvo.

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¿Puede aparecer otro Milei?

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de que aparezca una figura nueva, por fuera de las estructuras políticas tradicionales, ante consultas sobre nombres como Jorge Brito o Daniel Hadad. Fara consideró que el bajo nivel de conocimiento actual no representa necesariamente un obstáculo y recordó que todavía quedan meses suficientes para instalar una candidatura.

Para el consultor, el escenario puede modificarse con enorme velocidad. Señaló que diez meses son “una eternidad” en la era de las redes sociales y puso como ejemplo el propio cambio en las expectativas sobre Milei: meses atrás parecía encaminado a una reelección en primera vuelta, mientras que hoy esa posibilidad ya no aparece asegurada.

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