Buscan que el mapa de las Malvinas esté presente en todo establecimiento público

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que establece que el mapa de las Islas Malvinas junto a la leyenda ‘Las Islas Malvinas son Argentinas’ estén presentes en escuelas, hospitales, salitas y oficinas estatales de manera obligatoria.

En tal sentido, el diputado de Molinos, Fabio López, explicó que un proyecto similar ya fue aprobado en 2022, pero que perdió estado parlamentario en el Senado.

“Es un proyecto muy sencillo, pero que tiene un objetivo claro, que en escuelas, hospitales y oficinas estatales esté presente el mapa y la leyenda. No es una cuestión partidaria, es una causa nacional”, aseguró el legislador.

Finalmente, López consideró que es responsabilidad de los legisladores y de todo el pueblo argentino mantener la memoria sobre Malvinas durante todo el año.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión.