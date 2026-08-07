Leavy respaldó la marcha contra la Ley de Tierras y apuntó contra Milei

El exsenador nacional Sergio Leavy rechazó la modificación de la Ley de Tierras y advirtió que Salta sería una de las provincias más expuestas ante una flexibilización de los límites para la compra de campos por parte de extranjeros.

En Cara a Cara, Leavy sostuvo que el debate generó preocupación en distintos puntos de la provincia debido al nivel de extranjerización existente. “Es un tema que pegó mucho en Salta”, afirmó.

El dirigente mencionó como ejemplo al departamento Molinos, donde aseguró que cerca del 45% de las tierras se encuentra en manos extranjeras. Según planteó, ese nivel de concentración no se tradujo en una mejora para sus habitantes.

“No veo qué beneficio le puede traer al salteño”, cuestionó Leavy sobre la iniciativa impulsada a nivel nacional y advirtió que, por el contrario, “va a traer muchas complicaciones”.

El exsenador también respaldó la movilización convocada contra los cambios en la ley y consideró que existe una creciente sensibilidad social en torno a la defensa del territorio y la soberanía. En ese contexto, sostuvo que los legisladores que acompañen la reforma podrían pagar un costo político y electoral.

Leavy vinculó además el debate con la situación económica nacional y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. Afirmó que durante sus recorridas por Salta percibe un creciente malestar por la pérdida de poder adquisitivo y las políticas del Gobierno nacional.