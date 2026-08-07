Karina Milei gana poder en el Gobierno: “Es la que corta el bacalao”

El consultor político Carlos Fara pasó por Cara a Cara, junto a Mario Ernesto Peña, y analizó cómo se reconfiguró el poder dentro del Gobierno. Allí ubicó a Karina Milei como la figura con mayor peso alrededor del Presidente: “La que corta el bacalao hace mucho tiempo es definitivamente Karina”.

El “triángulo de hierro”, en cuestión

Fara consideró que el esquema de poder conocido como “triángulo de hierro” se rompió hace al menos un año y medio y sostuvo que la hermana del mandatario logró fortalecerse dentro de la estructura oficialista. Para el consultor, Karina Milei tuvo “la suficiente habilidad para entronizarse” en ese lugar.

El analista vinculó ese crecimiento con el perfil que adoptó Javier Milei, a quien describió más interesado en desempeñarse como referente e “influencer” del movimiento libertario que como presidente ejecutivo. Según su lectura, esa dinámica le permitió a Karina ganar un amplio margen de maniobra dentro del Gobierno.