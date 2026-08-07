La reelección de Milei sigue abierta, pero perdió la ventaja que parecía asegurada

La reelección de Javier Milei continúa siendo posible, aunque el escenario perdió la contundencia que mostraba meses atrás. El consultor político Carlos Fara, durante el programa Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, sostuvo que existe “muchísima angustia” y que una parte de la sociedad percibe al Presidente como poco sensible frente a los problemas cotidianos.

La falta de un horizonte productivo

Fara señaló como una de las debilidades del Gobierno la ausencia de un discurso ligado a crecimiento, producción y PyMEs. A su entender, Milei todavía representa para parte del electorado una “ilusión de cambio”, pero esa expectativa convive con la sensación de que faltan respuestas concretas sobre la economía diaria.

Sin embargo, el consultor detectó un componente de pragmatismo que todavía juega a favor del Presidente. Una parte de la sociedad, explicó, reconoce avances como la baja de la inflación, la estabilización del dólar o la apertura de la economía y considera que Milei “está haciendo lo que puede” para mejorar la situación.

De una primera vuelta asegurada a un escenario abierto

Ese margen de comprensión ya no tendría la misma fuerza que meses atrás. Fara recordó que hace siete meses la lectura era que Milei podía conseguir la reelección directamente en primera vuelta, mientras que hoy esa posibilidad dejó de aparecer como segura.

El consultor también advirtió que todavía faltan diez meses capaces de modificar por completo el escenario electoral. En un contexto dominado por las redes sociales, sostuvo, figuras sin instalación actual pueden transformarse rápidamente en candidatos competitivos.