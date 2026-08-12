La UNSa avanza con carreras a distancia para toda la provincia

La Universidad Nacional de Salta avanza en la implementación de carreras a distancia, una modalidad que busca ampliar el acceso a la educación superior para estudiantes de distintos puntos de la provincia.

El rector de la UNSa, Miguel Nina, explicó en Pelo y Barba, que para ofrecer este tipo de propuestas dentro de una universidad pública es necesario contar con un sistema específico, previamente evaluado y validado por los organismos correspondientes.

Según detalló, la Universidad ya dispone de ese sistema, que se encuentra aprobado, validado y auditado, y actualmente atraviesa una etapa de preparación para avanzar con las primeras propuestas académicas.

En ese marco, la UNSa comenzó a trabajar en la capacitación del plantel docente. “Estamos en una etapa de capacitación de un plantel docente para poder entrar en un proceso de enseñanza a distancia”, explicó Nina.

El rector señaló que esta modalidad requiere una preparación específica y anticipó que la expectativa es que, en el mediano plazo, la Universidad pueda poner en marcha al menos una carrera o tecnicatura a distancia.

La iniciativa apunta especialmente a ampliar el alcance territorial de la UNSa y permitir que estudiantes del interior provincial puedan acceder a trayectos de formación superior sin necesidad de trasladarse de manera permanente a la ciudad de Salta.

“Eso va a permitir que toda la provincia pueda tener acceso a ese tipo de trayectos formativos”, destacó Nina.

Entre las propuestas que se encuentran en análisis figura un proyecto de la Facultad de Ciencias Económicas, vinculado al análisis de datos y a titulaciones intermedias, que podría adaptarse a la modalidad virtual.

De esta manera, la UNSa busca sumar progresivamente nuevas alternativas de formación a distancia y complementar su oferta presencial con propuestas que permitan llegar a más estudiantes en toda la provincia.